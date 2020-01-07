Fenerbahçe yönetimi Fode Koita transferine sıcak bakmıyor

Kasımpaşa'dan gönderilmesi gündemde olan Fode Koita'yı menajerler Fenerbahçe'ye önerdi. Sarı-lacivertliler kararını verdi.

İstanbul ekibi Kasımpaşa'nın Fode Koita'yı bedelsiz olarak bırakmayacağı ve bu yüzden sarı-lacivertlilerin de transfere 'şimdilik' sıcak bakmadığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde Koita bonservisini alırsa F.Bahçe'nin bu konuda hamle yapacağı belirtildi. 2015-16 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Fransız yıldız, ligde 75 maçta 15 gol kaydetti.

(Sabah)