Fenerbahçe yönetimi Fode Koita transferine sıcak bakmıyor
Kasımpaşa'da gönderilmesi gündemde olan Fode Koita'nın menajeri Berard Collignon, sarı-lacivertli kulüple temasa geçti. Fenerbahçe kararını verdi.
Kasımpaşa'dan gönderilmesi gündemde olan Fode Koita'yı menajerler Fenerbahçe'ye önerdi. Sarı-lacivertliler kararını verdi.
İstanbul ekibi Kasımpaşa'nın Fode Koita'yı bedelsiz olarak bırakmayacağı ve bu yüzden sarı-lacivertlilerin de transfere 'şimdilik' sıcak bakmadığı öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde Koita bonservisini alırsa F.Bahçe'nin bu konuda hamle yapacağı belirtildi. 2015-16 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Fransız yıldız, ligde 75 maçta 15 gol kaydetti.
(Sabah)
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