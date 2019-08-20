Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber

Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği mücadelenin son bölümünde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Moses'ten kötü haber geldi.

Dirar'ın attığı takımın 4. golünde asisti yapıp sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Fenerbahçeli Victor Moses'in sahalardan 5 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Üst adelesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandı.

O MAÇLARDA OLMAYACAK

Önümüzdeki haftalarda sırasıyla Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak olan Kanarya, sonrasında ise Galatasaray derbisine çıkacak. Moses'in bu maçları kaçırıp kaçırmayacağı tedavisine göre belli olacak. Sarı lacivertli ekipte Moses'in alternatifi olarak Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler bulunuyor.