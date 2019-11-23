23 Kasım 2019 Cumartesi 16:02:57 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 16:43:29
Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir de Mevlüt şoku
Fenerbahçe'ye bir şok daha! Mevlüt Erdinç Malatya kafilesinden çıkarıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'ye bir şok daha! Mevlüt Erdinç Malatya kafilesinden çıkarıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi.
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