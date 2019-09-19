Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası çalışmalarına ara vermeden başlayan sarı-lacivertliler’de salı günü Emre Belözoğlu, Moses ve Isla özel program dahilinde çalışırken Hasan Ali düz koşulara başladı.

Son antrenmanda ise Moses ve Isla, ilk bölümde takımla birlikte çalıştı ve ardından özel programlarına devam ettiler.

Emre ve Hasan Ali de takımdan ayrı özel programla çalıştı. Fenerbahçe, süper lig’in 5. haftasında Cumartesi günü Ankaragücü’nü konul edecek.