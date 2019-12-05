05 Aralık 2019 Perşembe 15:25:34 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 15:29:47
Fenerbahçe'ye Mandzukic müjdesi! Bonservis istenmeyecek
Batı basını, Fenerbahçe'nin talip olduğu Mandzukic için Juventus'un bonservis parası istemeyeceğini yazdı.
Manchester United'dan sonra Borussia Dortmund ve Milan'ın da Hırvat golcüyle ilgilenmediği açıklandı. Böylece Fenerbahçe Mandzukic'te rakipsiz kaldı. Daily Mirror gazetesi ise Juve'nin yıldız futbolcunun maliyetinden kurtulmak için bonservis parası istemeyeceğini yazdı.
(Fotomaç)
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