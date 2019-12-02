'Fenerbahçe'ye geliyor' dediler Juventus çıktı

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Dün evinde oynadığı Sassuolo maçında dişli rakibine 2 puan kaybeden ve liderlik koltuğunu İnter’e kaptıran Juventus’ta Ocak ayı için hazırlık yapılıyor.

4 YILDIZ SATIŞA ÇIKARILDI

Sarri ile bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adaylarının başında gelen Juventus’un 4 yıldız futbolcusunu satışa çıkardığı öğrenilirken, Serie A devinin adı Fenerbahçe ile anılan Pedro’yu renklerine bağlayacağı belirtildi. Ronaldo – Dybala – Higuain’le hücum hattını oluşturan Juve, Hırvat golcüsü Mario Mandzukic’i takımdan göndermeye hazırlanırken, siyah beyazlı kulübün Emre Can, Rugani ve kaleci Perin için de teklif beklediği anlaşıldı.

PEDRO - EMERSON - WİLLİAN JUVENTUS'A

2015 yılında 27 milyon Euro karşılığında Barcelona’dan Chelsea’ye transfer olan ve aslında kendisinden beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen Pedro’nun Juventus yolunda olduğu kaydedilirken, İspanyol yıldızın yanında Willian ve Emerson’un da Sarri’nin takımına gelmeye sıcak baktığı bildirildi.