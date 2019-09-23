Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjdeli haber geldi

Rodrigues’in sakatlığı moralleri bozarken, Victor Moses’ın hazır hale gelmesi, Ersun Yanal’ın elini rahatlattı.

Nijeryalı futbolcu sezonun ilk haftasındaki Gazişehir maçında 1 gol atıp, 1 asist yapmış ancak sakatlığı nedeniyle bir daha forma giyememişti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu takımla çalışmalara başlasa da Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı. Ancak Moses, Galatasaray derbisinde formasına kavuşacak.

(Fanatik)