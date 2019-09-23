23 Eylül 2019 Pazartesi 10:23:17 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:24:15
Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjdeli haber geldi
Rodrigues’in sakatlığı moralleri bozarken, Victor Moses’ın hazır hale gelmesi, Ersun Yanal’ın elini rahatlattı.
Rodrigues’in sakatlığı moralleri bozarken, Victor Moses’ın hazır hale gelmesi, Ersun Yanal’ın elini rahatlattı.
Nijeryalı futbolcu sezonun ilk haftasındaki Gazişehir maçında 1 gol atıp, 1 asist yapmış ancak sakatlığı nedeniyle bir daha forma giyememişti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu takımla çalışmalara başlasa da Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı. Ancak Moses, Galatasaray derbisinde formasına kavuşacak.
(Fanatik)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT