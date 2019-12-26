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26 Aralık 2019 Perşembe 14:34:09 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 14:38:23

Fenerbahçe'ye büyük şok! 'Şikayet ettik, Avrupa'ya gidemezler'

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis ücretinin yarısını ödemediğini açıklayan NEC Nijmegen Kulüp Müdürü Wilco van Schaik, çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin 2018'in Temmuz ayında Hollanda kulübü NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu ile ilgili olarak flaş açıklamar geldi. Daha önce Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelinin yarsını alamadıklarını açıklayan NEC Nijmegen, sarı-lacivertli kulübü FIFA'ya şikayet ettiklerini söyledi.

700 BİN EURO ÖDENMEDİ!

NEC Nijmegen Kulüp Müdürü Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nun ödemesi gereken toplam 1,4 milyon euronun sadece 700 bin euroluk kısmını ödediğini ve sarı-lacivertli kulüpten 1,5 yıldır kalan ücreti alamadıklarını söyledi.

"FIFA'YA ŞİKAYET ETTİK"

Wilco van Schaik yaptığı açıklamada "10 Kasım'da FIFA'ya başvurduk ve şimdi bir karar bekliyoruz. Bizim için gerçek anlamda eşi benzeri görülmemiş bir olay." ifadelerini kullandı.

"OCAK'TA SONUÇ ALMAYI UMUYORUZ"

20 yaşındaki genç futbolcu hakkında konuşan Wilco van Schaik, "Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'de oynaması gerçekten güzel bir şey ama hala bu parayı bekliyor olmamız çılgınca bir şey. Ocak ayında bir sonuç alacağımızı umuyoruz ve artık bu ödemenin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE NE HALE GELDİ..."

Wilco van Schaik, Fenerbahçe ile ilgili olarak "Borç anlamında ne duruma geldiklerini biliyoruz. Geçen sene küme düşme tehlikesi yaşadılar, Phillip Cocu gibi bazı isimlere tazminat ödemek zorunda kaldılar. Türkiye gibi ülkelerde böylesine borçlar varken yeniden borçlanmaya bize göre daha farklı bakılır." açıklamasını yaptı.

"İNŞALLAH AVRUPA'YA GİDERLER ÇÜNKÜ..."

Hollanda ekibinin yönetici ayrıca "Fenerbahçe şu an ligde dördüncü ve umarız Avrupa kupalarına katılır. Çünkü o zaman UEFA lisansı almak için başvuru yapacaklar ve bu da tüm borçları ödemeyi ve onay almayı gerektiriyor. Her hafta Fenerbahçe'nin Süper Lig'de ne yaptığını ve sıralamadıki yerini kontrol ediyoruz." dedi.

(Sporx)

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