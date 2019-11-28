Fenerbahçe'ye Bernard Mensah'tan kötü haber

İstikbal Mobilya Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüpten alacağını tahsil edemediği gerekçesi ile sözleşmesini tek taraflı feshederek Fenerbahçe ile anlaşacağı iddia edilen Bernard Mensah'ın hiç bir yere gitmeyeceğini söyledi.

İHA muhabirine açıklama yapan Mustafa Tokgöz, "Mensah'ın Kayserispor'dan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen yalan. Mensah ile sözleşmemiz belli. Kendisine gerekli ödemeler yapılıyor. Mensah, Kayseri'de olmaktan ve Kayserispor'da oynamaktan mutlu. Mensah hiç bir yere gitmiyor, gitmeyecek" dedi.

KAYSERİSPOR RESMİ SİTESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Mustafa Tokgöz'ün ardından Kayserispor da resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bazı haber kaynaklarında yer alan Futbolcumuz Bernard Mensah’ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesi yönünde çıkan haberler gerçek dışıdır.

Taraftarlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz.