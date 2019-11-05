Fenerbahçe'ye Allahyar teklifi: 'Bize geri gönderin'

AKŞAM

F.BAHÇE’DE forma şansı bulamayan ve İstanbulspor’a kiralanan İranlı genç oyuncu Allahyar Seyyadmenes’i eski kulübü sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Fenerbahçe de İstiklal ekibine İstanbulspor’un ikna edilmesi halinde oyuncunun yarım sezon İran’da oynamasında bir sakınca görmediğini iletti. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü de belirtildi.