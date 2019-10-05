Fenerbahçe'nin yükselen değeri Altay Bayındır

Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, performansını her geçen maç yükseltiyor.



Geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde çok iyi bir oyun ortaya koyan Altay, Antalya karşısında da takımının en iyileri arasında yer aldı. Yediği golde çaresiz olan 21 yaşındaki file bekçisi, ikinci yarıda iki dakika içinde yaşanan iki kritik pozisyonda harika kurtarışlar yaptı.



58'de Hakan'la birebir kalan Altay, rakibinin şutunda topu kornere çelmeyi başardı. 1 dakika sonra Aatif uzaktan vurdu, Altay topu çeldi. Dönen topta Mukairo vurdu, genç kaleci yine topu kurtarmayı başardı.