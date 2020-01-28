28 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 00:01:51
Fenerbahçe'nin yıldızı için Ada'dan dev talip
UZUN süredir İngiliz takımlarının gündeminde olan Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi için bu kez M.United’in da devrede olduğu bildirildi.
Spor sitesi sportsmole.co.uk Vedat için ManU’nun 20 milyon poundluk bir öneri yapacağını iddia etti. İngiliz Tottenham da 25 yaşındaki Fenerbahçeli golcüyü istiyor.
(Akşam)
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