Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo: Zorluklardan asla kaçmam

  • Bist 100
    101922
  • Dolar
    5,7539
  • Euro
    6,3386
  • Altın
    276,6730
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
İş kazalarında kan şekeri etkisi de araştırılacak İş kazalarında kan şekeri etkisi de araştırılacak
Ruhani: Yaptırımlar devam ettiği sürece ABD ile müzakerelerin anlamı yoktur Ruhani: Yaptırımlar devam ettiği sürece ABD ile müzakerelerin anlamı yoktur
60 Türk ve Suriyeli çocuğun "Gelecek Hayalleri" isimli fotoğraf sergisi açıldı 60 Türk ve Suriyeli çocuğun "Gelecek Hayalleri" isimli fotoğraf sergisi açıldı
Hindistan, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu Hindistan, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu
ABD'de Bolton'ın görevden alınmasında 'İran' iddiası ABD'de Bolton'ın görevden alınmasında 'İran' iddiası
Pakistan'dan Keşmir için 'soruşturma komisyonu' kurulsun çağrısı Pakistan'dan Keşmir için 'soruşturma komisyonu' kurulsun çağrısı
BM Suriye Soruşturma Komisyonu: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir BM Suriye Soruşturma Komisyonu: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir
Türksat'a 'Yılın Bölgesel Uydu Operatörü' ödülü verildi Türksat'a 'Yılın Bölgesel Uydu Operatörü' ödülü verildi
Öğle uykusu kalbe iyi geliyor Öğle uykusu kalbe iyi geliyor
Trabzonspor'a Ekuban'dan kötü haber Trabzonspor'a Ekuban'dan kötü haber
Cebinde cep telefonu patlayan kişi tedavi altına alındı Cebinde cep telefonu patlayan kişi tedavi altına alındı
ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor
Lübnan'daki Türkmenlerden Türkiye'ye destek gösterisi Lübnan'daki Türkmenlerden Türkiye'ye destek gösterisi
THY ağustosta yüzde 84,8 doluluk oranına ulaştı THY ağustosta yüzde 84,8 doluluk oranına ulaştı
Türkiye ve Azerbaycan, enformasyon istişarelerinin ilki yapıldı Türkiye ve Azerbaycan, enformasyon istişarelerinin ilki yapıldı
Güney Sudan'da geçiş hükümeti kasım ayı ortasında kurulacak Güney Sudan'da geçiş hükümeti kasım ayı ortasında kurulacak
Gaziantep'te 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın Gaziantep'te 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın
Başkan açıkladı! Slimani transferi kapıdan dönmüş Başkan açıkladı! Slimani transferi kapıdan dönmüş
Oyuncu transferindeki yolsuzluk gözaltı getirdi Oyuncu transferindeki yolsuzluk gözaltı getirdi
Avustralya çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu Avustralya çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu
Galatasaray Tv kapanıyor mu? Başkan açıkladı Galatasaray Tv kapanıyor mu? Başkan açıkladı
Bakan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Darbeler dönemi bir daha hiç açılmamak üzere kapanmıştır Bakan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Darbeler dönemi bir daha hiç açılmamak üzere kapanmıştır
Hindistan'da Müslüman gencin linç edilmesi davasında yeni rapor Hindistan'da Müslüman gencin linç edilmesi davasında yeni rapor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:14:43 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:16:18

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo: Zorluklardan asla kaçmam

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, her zaman sahada elinden gelenin en iyisini yaptığını ve zorluklardan kaçmadığını ifade etti.

Kariyerinde daha önce Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve Olympique Marsilya gibi takımların formalarını giyen Brezilyalı futbolcu, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin hedefleri için mücadele edeceğini aktardı.

Formayı hak etmek adına her zaman en üst mücadeleyi gösterdiğini vurgulayan Gustavo, "Bu kulübün büyüklüğünün farkındayım. Fenerbahçe'de Gerson ile başlayan Alex ve Roberto Carlos gibi dünyaca ünlü isimlerin olduğu bir Brezilyalı geleneği var. Bunun bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Fenerbahçe için sahada geri adım atmadan, sarı-lacivertli renklerin başarısı için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Taraftar ilgisinin sahada gösterilen performansla kazanıldığını savunan Brezilyalı orta saha oyuncusu, şöyle devam etti:

"Olduğum gibi biriyim, zorluklardan asla kaçmam. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Savaşçı kimliğim ailemden geliyor. Kendimi hatırladığım günden bu yana bağımsız ve kendi ayakları üzerinde duran bir birey olmak istedim. Ailemden ayrıldıktan ve annemi kaybettik sonra olgunlaştığımı söyleyebilirim. Her zaman iki seçeneğim olduğunu biliyordum. Ya pes edeceğim ya da içinde bulunduğum durumu göğüsleyeceğim. Hayat felsefem, hak etmediğim bir şeye sahip olmamaktır. Elde ettiğim şeyi hak etmek için çalışıyorum. O sebeple de sahada elimden gelenin en iyisini gösteriyorum. Bu benim için çok önemli. Kulübün ve taraftarların bana olan inancının karşılığını vermek için sahada mücadele eden biriyim."

Futbola forvet olarak başladığını belirten Luiz Gustavo, bu sebeple gençliğinde Brezilyalı futbolcular, Bebeto, Romario ve Ronaldo'yu idol olarak aldığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin lider karakterli birçok isme sahip olduğunun altını çizen 32 yaşındaki futbolcu, "Hepimiz Fenerbahçe’nin hedefleri adına güzel bir karma oluşturuyoruz. Bu çok güzel, özel bir şey. Önümüzdeki dönemde çıkacağımız maçlarda karşılaşacağımız iyi kötü her şeyde sahip olduğumuz takım ruhu ve lider konumundaki isimlerin önemi daha da ortaya çıkacak. Deniz Türüç, Ozan Tufan, Vedat Muric'i milli takımda takip ediyorum, çok başarılılar, onlar adına çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Luiz Gustavo, sarı-lacivertli taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ