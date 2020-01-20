Fenerbahçe'nin transferi Tahkim'e bağlı

LİG’İN 18. haftasında G.Antep deplasmanında 2-0 kazanan F.bahçe’de bir yandan da transferle ilgili gelişmeler merak ediliyor. Sarı-Lacivertliler’de Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada TFF’nin limit artırımı konusunda Tahkim’e gideceklerini açıkladı. Başkan şu durumda transfer yapamayacaklarını da ifade etti. Bu gelişmelerin ardından prensip anlaşmasına varılan Milan’ın sol beki Ricardo Rodriguez konusunda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

PSV GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

İtalyan basınından Di Marzio’nun haberine göre; 27 yaşındaki başarılı sol bek, F.Bahçe’nin harcama limitlerindeki sorunları çözmesini bekleyecek. Oyuncunun Sarı-Lacivertliler tarafından sunulan projeyi cazip bulduğu ve bu nedenle bir süre daha sorunun çözümü için bekleme kararı aldığı kaydedildi. Bu gelişmelere karşın PSV, Rodriguez konusunda ısrarını sürdürüyor. PSV’nin, 27 yaşındaki Rodriguez’in maaşı için kaynak aradığı bildirildi.

BİR BANKA İLE ANLAŞILDI

Başkan Koç, TFF ile yapılan transfer harcaması görüşmelerinde tekliflerinin kısmen kabul edilmediğini açıklamasının nedeni belli oldu. Sarı-Lacivertliler’in yaptığı yapılandırma anlaşmasında bir bankayla yapılan anlaşma kabul edilirken, ikinci bankayla yapılan anlaşmanın tam anlamıyla kabul edilmediği öğrenildi. Ali Koç’un konu hakkındaki, “kısmen kabul edildi” açıklamasının nedeninin de bu durum olduğu belirtiliyor.

(Akşam)