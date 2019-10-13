Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! 2 milyon Euro artı...

  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Afganistan'da 16 DEAŞ'lı terörist öldürüldü Afganistan'da 16 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı
Galatasaray'da devre arasındaki ilk yolcu o olacak Galatasaray'da devre arasındaki ilk yolcu o olacak
Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı
AB'nin göçmen endişesi sürüyor AB'nin göçmen endişesi sürüyor
Emre Belözoğlu'nun kaçıracağı maçlar belli oldu Emre Belözoğlu'nun kaçıracağı maçlar belli oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
O firmadan kravat olayıyla ilgili açıklama geldi O firmadan kravat olayıyla ilgili açıklama geldi
Bursa'da esrarengiz olay: 150 kuzu telef oldu Bursa'da esrarengiz olay: 150 kuzu telef oldu
Ekvador Devlet Başkanı Moreno yine Maduro ve Correa'yı suçladı Ekvador Devlet Başkanı Moreno yine Maduro ve Correa'yı suçladı
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Bakan müjdeyi verdi: Aylık 650 lira maaş verilecek Bakan müjdeyi verdi: Aylık 650 lira maaş verilecek
Milli takımda 2 isim Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı Milli takımda 2 isim Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı
Metin Feyzioğlu: Suriye üzerinden Türkiye'ye yürüme planları bozuldu Metin Feyzioğlu: Suriye üzerinden Türkiye'ye yürüme planları bozuldu
Polonya halkı sandık başında Polonya halkı sandık başında
Numan Kurtulmuş: ABD hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz Numan Kurtulmuş: ABD hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz
ABD'den Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar ABD'den Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar
Adana'da "torbacı" operasyonu Adana'da "torbacı" operasyonu
Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken detay: Barış Pınarı Harekatı’nda yarım kalan iş tamamlanıyor Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken detay: Barış Pınarı Harekatı’nda yarım kalan iş tamamlanıyor
Ahmet Nur Çebi'nin önceliği para konusu Ahmet Nur Çebi'nin önceliği para konusu
Anka İHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi Anka İHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi
Terör örgütü YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı Terör örgütü YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı
Galatasaray Onyekuru için onları feda edecek Galatasaray Onyekuru için onları feda edecek
Cristiano Ronaldo'nun ismi stadyuma veriliyor Cristiano Ronaldo'nun ismi stadyuma veriliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ekim 2019 Pazar 09:54:22 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 09:57:09

Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! 2 milyon Euro artı...

Fenerbahçe, Hırvat sol bek Dario Melnjak için ikinci kez harekete geçti. Yanal'ın çok istediği 26 yaşındaki oyuncu için Çaykur Rizespor'un kapısını çalacak olan sarı-lacivertli yönetim, 2 milyon euro ve oyuncu teklifinde bulunacak.

Fenerbahçe'de lig mücadelesi devam ederken devre arasında takımın eksiklerinin giderilmesi için de çalışmalar sürüyor.
 
Sarı-lacivertlilerin Ocak ayı için teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği Çaykur Rizespor'un sol beki Dario Melnjak'ı listesine aldığı öğrenildi.
 
Fenerbahçe, Ocak ayında açılacak transfer döneminde önce Hırvat sol bekin transferini bitirmek için masaya oturacak. Yaz transfer döneminde Roma'nın yıldızı Kolarov için yoğun çaba sarf eden ancak alamayınca rotayı Melnjak'a çeviren Kanarya, Çaykur Rizespor yönetimi ile arasında bir anlaşma zemini oluşması için yeterli süre bulamamıştı.
 
1 YIL OPSİYONU BULUNUYOR
 
26 yaşındaki savunmacı için bir kez daha Karadeniz ekibinin kapısını çalacak olan Fenerbahçe, transferi para ve takas formülüyle bitirmeyi hedefliyor. Sezon sonunda sözleşmesi biten ancak kulüp taraflı 1 yıl opsiyonu bulunan Melnjak için 2 milyon Euro bonservis bedeli konuşuluyor. Fenerbahçe ayrıca oyuncu teklif edecek.
 
2019'UN EN İYİSİ
 
Melnjak, Rizespor'a Ocak 2019'da Domzale'den 60 bin Euro'ya transfer oldu. Rize'de 2019 yılının ligde skora en çok katkı veren (6 gol, 2 asist) savunmacısı olan Melnjak, Haziran ayında ilk kez Hırvatistan Milli Takımı kadrosuna seçildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ