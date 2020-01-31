31 Ocak 2020 Cuma 13:39:26 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 13:43:36
Fenerbahçe'nin stoperi Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf ile anlaştı
Fenerbahçe ile Fortuna Düsseldorf, Mathias Zanka transferi için anlaşmaya vardı.
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde gözden çıkartılan Alper Potuk ile takıma sezon başında katılan Matias Zanka, Trabzonspor maçı hazırlıklarına katılmadı.
Alper Potuk'un Çaykur Rizespor ile görüştüğü bilinirken, Matias Zanka'nın ise Fortuna Düsseldorf ile anlaştığı ve son görüşmeler için Almanya'ya gittiği öğrenildi.
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