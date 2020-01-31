Fenerbahçe'nin stoperi Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf ile anlaştı

Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde gözden çıkartılan Alper Potuk ile takıma sezon başında katılan Matias Zanka, Trabzonspor maçı hazırlıklarına katılmadı.

Alper Potuk'un Çaykur Rizespor ile görüştüğü bilinirken, Matias Zanka'nın ise Fortuna Düsseldorf ile anlaştığı ve son görüşmeler için Almanya'ya gittiği öğrenildi.