Fenerbahçe'nin seri bitiricisi Antalyaspor

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KANARYA, Antalya maçına çıkarken evinde üst üste 15 maç kaybetmemişti. Ancak Kırmızı-Beyazlı takım bu seriye 1-0’lık skor ile son verdi. Antalyaspor bundan 6 sene önce de benzer bir olaya imza atmıştı. 2012-13 sezonunda evinde 47 maç yenilmemezlik serisi yakalayan Kanarya’nın bu başarısına dur diyen takım Antalya olmuş ve o maçı Fener 3-1 kaybetmişti. Öte yandan Fener bu sezon iki yenilgiyi de Akdeniz takımlarına karşı aldı (Alanya: 3-1)