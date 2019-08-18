18 Ağustos 2019 Pazar 16:20:42 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 16:24:08
Fenerbahçe'nin Sassuolo'dan Babacar'ı istediği iddia edildi
Fenerbahçe'nin Sassuolo'da forma giyen Khouma Babacar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin santrafor bölgesinde forma giyen Khouma Babacar için Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla teklifte bulunulduğuna yer verildi.
26 yaşındaki Senegalli forvet geçen sezonun başında Fiorentina'dan Sassuolo'ya 7 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.
Babacar, 31 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergilemişti. (TRTSpor)
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