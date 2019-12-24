Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez teklifi ortaya çıktı

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Devre arasında Milan’da gözden çıkarılan Ricardo Rodriguez’i transfer etmek isteyen Fenerbahçe hem Napoli ile hem de Sportif Direktör Boban’la karşı karşıya gelmiş durumda.

FENERBAHÇE SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNDU

Hasan Ali Kaldırım’ın yaşadığı sakatlık problemlerinden dolayı sol beke İsviçreli yıldızı düşünen Fenerbahçe’nin Milan’a kiralama teklifi + satın alma opsiyonu şeklinde bir teklifte bulunduğu öğrenilirken, Serie A devinin ‘Oyuncuyu direkt satmak istiyoruz’ yanıtını verdiği belirtildi. FFP kıskacında olan Sarı Kanarya’nın Ricardo Rodriguez için 7 milyon Euro olarak belirlenen bonservis ücretini şu anda karşılayamayacak gibi gözüken Comolli’nin temaslarını sürdürdüğü kaydedilirken, Napoli’yle anlaşmaya varan ve Milan’da çalıştığı dönemde Rodriguez’in hocalığını yapan Gattuso’nun 27 yaşındaki öğrencisini istemesi Fenerbahçe adına işlerin ters gitmesine neden oluyor.

FFP gözetiminde olan ve Ricardo Rodriguez’den en az 6-7 milyon Euro kazanmak isteyen Milan’ın oyuncuyu Napoli’ye göndereceği anlaşılırken, Boban’ın Fenerbahçe’yle de dirsek temasında olduğu ifade ediliyor.