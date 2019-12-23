Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez teklifi basına sızdı

Fenerbahçe'nin sol bek için istediği isimlerin başında gelen İsviçreli Ricardo Rodriguez'e yaptığı teklif İtalyan basınında ortaya çıktı.

İddialara göre pazarlık masasında bulunan Milan ve Fenerbahçe kulüplerinin ortak nokta bulmaya çalıştığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemini önerdiği ancak Milan'ın devre arasında oyuncuyu göndermenin yollarını aradığı konuşuluyor.

Ayrıca iddialara göre Milan'ın Fenerbahçe'ye oyuncunun bonservisi için çektiği fiyat 8-9 milyon euro dolaylarında...

Bu sezon Milan'da sol bek pozisyonu için Abel Hernandez ile rekabet içine giren Rodriguez, oynadığı 5 maçta henüz skora katkı sağlamadı ve 388 dakika görev yaptı.

(Sporx)