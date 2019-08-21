Fenerbahçe'nin Mascherano'su Jailson oldu

Geçtiğimiz sezonun başında Gremio’dan 4 milyon euroya alınan 23 yaşındaki Brezilyalı ön libero Jailson Siqueira, stoperde gösterdiği performansla Teknik Direktör Ersun Yanal’ın elini güçlendirdi. Son olarak Gaziantep Gazişehir oyunu geriden kuran ve top kaparken de çok sakin gözüken genç futbolcu, belki de stoperin lideri olacak. 113 kez topla buluşan Jailson Siqueira, en çok top atılan isim oldu. Maç boyunca 3 kere top kaptı, 7 ikili mücadelenin de 6’sını kazandı. Ve Brezilyalı, 103 pasla da takımın en pasörü oldu! SarıLavivertli taraftarlar Jailson’un bu performası sonrası ‘Fenerli Mascherano’ benzetmesi yaptı