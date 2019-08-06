Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Amadou, Norwich City yolcusu

TM Dijital Haber Merkezi

İyi bir ön libero arayışlarına devam eden Fenerbahçe Luiz Gustavo, Morgan Schneiderlin, İbrahim Amadou gibi yıldızlarla ilgilenirken, sarı lacivertlilere Amadou’dan kötü haber geldi.

İBRAHİM AMADOU NORWİCH'E GİDİYOR

Orta sahada Banega, Gudelj, Fernando, Jordan Joan gibi seçenekleri bulunan Lopetegui’nin Amadou’yu gözden çıkardığı belirtilirken, Kamerunlu futbolcunun Damien Comolli ve Monchi arasındaki çekişmeden dolayı İngiltere’ye gitmeyi kafasına koyduğu vurgulandı. 1 yıllık kiralık, 9 milyon euro’luk satın alma opsiyonuyla transfer edilmeye çalışılan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekiplerinden Norwich City’le masaya oturduğu ifade edilirken, tecrübeli teknik adam Daniel Farke’nin Amadou’yu çok istediği bildirildi.

Norwich’in 10 milyon Euro opsiyonuyla kiralayacağı İbrahim Amadou’nun takımda Tom Trybull ve Alexander Tettey ile rekabet edeceği belirtilirken, Stuart Webber’in transferde şu ana kadar sadece Sam Bayram – Josip Drmic’in işini bitirmesi taraftarları endişeye sevk etti.