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19 Aralık 2019 Perşembe 11:50:45 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 11:52:14

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

- Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

- Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde son 17 maç

Beşiktaş'a 15 yıla yakın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 17 maçı şöyle: 

Tarih           Kulvar           Skor           
26 Şubat 2006   Süper Lig        2-2            
19 Kasım 2006   Süper Lig        0-0            
26 Nisan 2007   Türkiye Kupası   1-1            
3 Kasım 2007    Süper Lig        2-1            
29 Kasım 2008   Süper Lig        2-1            
18 Nisan 2010   Süper Lig        1-0            
19 Eylül 2010   Süper Lig        1-1            
5 Şubat 2011    Süper Lig        2-0            
29 Nisan 2012   Süper Lig        2-1            
7 Ekim 2012     Süper Lig        3-0            
30 Ekim 2013    Süper Lig        3-3            
22 Mart 2015    Süper Lig        1-0            
29 Şubat 2016   Süper Lig        2-1            
3 Aralık 2016   Süper Lig        0-0            
23 Eylül 2017   Süper Lig        2-1            
3 Mayıs 2018    Türkiye Kupası   3-0 (Hükmen)   
24 Eylül 2018   Süper Lig        1-1            

Tarih        Organizasyon     Sonuç (FB-GS)   
07.02.2001   Türkiye Kupası   4 - 4           
06.05.2001   Süper Lig        2 - 1           
16.02.2002   Süper Lig        1 - 0           
06.11.2002   Süper Lig        6 - 0           
29.02.2004   Süper Lig        2 - 1           
22.05.2005   Süper Lig        1 - 0           
08.03.2006   Türkiye Kupası   2 - 1           
22.04.2006   Süper Lig        4 - 0           
03.12.2006   Süper Lig        2 - 1           
08.12.2007   Süper Lig        2 - 0           
03.02.2008   Türkiye Kupası   0 - 0           
09.11.2008   Süper Lig        4 - 1           
25.10.2009   Süper Lig        3 - 1           
24.10.2010   Süper Lig        0 - 0           
17.03.2012   Süper Lig        2 - 2           
12.05.2012   Süper Lig        0 - 0           
12.05.2013   Süper Lig        2 - 1           
10.11.2013   Süper Lig        2 - 0           
08.03.2015   Süper Lig        1 - 0           
25.10.2015   Süper Lig        1 - 1           
20.11.2016   Süper Lig        2 - 0           
17.03.2018   Süper Lig        0 - 0           
14.04.2019   Süper Lig        1 - 1           (AA)

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