Fenerbahçe'nin gündemindeki Mergim Berisha'nın menajeri İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe, RB Salzburg'un forveti Berisha için girişimlerini hızlandıracak. Alanyaspor'dan Papiss Cisse de bir diğer golcü adayı. Böylece nokta atışı takviyeler yapılacak.
Mergim Berisha'nın menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.
MAAŞ BÜTÇESİ RAHATLAYACAK
Kanarya; devre arasında maaş bütçesini rahatlatıyor. Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Zajc, Moses, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk Jailson gibi isimlerle yollar ayrılınca maaş bütçesinde önemli bir boşluk açılacak. Bu da sarı-lacivertlilere transferde hareket kabiliyeti sağlayacak.
(Fotomaç)
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