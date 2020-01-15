Fenerbahçe'nin gündemindeki Mergim Berisha'nın menajeri İstanbul'a geldi!

Mergim Berisha'nın menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.

MAAŞ BÜTÇESİ RAHATLAYACAK

Kanarya; devre arasında maaş bütçesini rahatlatıyor. Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Zajc, Moses, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk Jailson gibi isimlerle yollar ayrılınca maaş bütçesinde önemli bir boşluk açılacak. Bu da sarı-lacivertlilere transferde hareket kabiliyeti sağlayacak.

(Fotomaç)