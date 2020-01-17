17 Ocak 2020 Cuma 16:44:48 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 16:45:48
Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosunda 3 eksik
Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kamp kadrosunda lisansı henüz çıkmayan yeni transfer Simon Falette ile birlikte Adil Rami ve Miha Zajc yer almadı.
Fenerbahçe’nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu. Kadroda şu isimler yer aldı:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT