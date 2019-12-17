Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Koeman, Umman Milli Takımı'ndaki görevinden alındı

Geçen sezon Cocu'nun ayrılmasından sonra toplam 9 resmi maçta Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev yapan Erwin Koeman daha sonra Umman Milli Takımı'nda göreve başlamıştı. 2019 yılı Şubat ayında çalışmaya başlayan Hollandalı teknik adamın görevine son verildi.

Erwin Koeman son olarak Körfez Kupası'nda Umman ile B grubunda yer almış topladığı 4 puan ile Suudi Arabistan ve Bayreyn'in gerisinde kalmıştı. Umman Futbol Federasyonu twitter'dan yaptığı açıklama ile, "Teknik komitenin önerilerini tartıştıktan ve Katar’ın 24. Körfez Kupasına milli takımın katılımını değerlendirdikten sonra, kurul, Koeman’ın milli takımın koçu olarak görevine son vermeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)