Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Frey ayrıldı

Haber Global'in duyurduğu habere göre; Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Nürnberg, Michael Frey için Fenerbahçe ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu satın alma opsiyonuyla Alman ekibine kiralandı. Transferin resmen duyurulması bekleniyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORDU

Geçtiğimiz sezon 2.5 milyon Euro bonservisle 4 yıllığına Fenerbahçe'ye imza atan 25 yaşındaki santrfor Michael Frey, Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri. Sakatlığı dolayısıyla geçen senenin ikinci yarısında forma şansı bulamayan 1.90'lık İsviçreli golcü, bu sezon hazırlık maçlarında da düşünülmemişti.