Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film olacak

  • Bist 100
    120562
  • Dolar
    5,8895
  • Euro
    6,5590
  • Altın
    292,3190
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı renklerine bağladı Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı renklerine bağladı
Beşiktaş taraftarından yönetime tepki: Risk alıp genç futbolcu transfer etmeyeceksiniz galiba Beşiktaş taraftarından yönetime tepki: Risk alıp genç futbolcu transfer etmeyeceksiniz galiba
Mustafa Pektemek, Aytemiz Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı Mustafa Pektemek, Aytemiz Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray açıklaması: Zoru başararak kupada ilerlemek istiyoruz Çaykur Rizespor'dan Galatasaray açıklaması: Zoru başararak kupada ilerlemek istiyoruz
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması
Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı
Eski Askeri Yargıtay üyesi Ayyıldız'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı Eski Askeri Yargıtay üyesi Ayyıldız'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı
ABD'den İngiltere'ye Çin tepkisi: Bu delilikten başka bir şey değil ABD'den İngiltere'ye Çin tepkisi: Bu delilikten başka bir şey değil
Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Altın fiyatları nasıl seyredecek? Cüneyt Paksoy açıkladı... Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Altın fiyatları nasıl seyredecek? Cüneyt Paksoy açıkladı...
Can Ataklı'nın Ümmü Gülsüm hazımsızlığı! Can Ataklı'nın Ümmü Gülsüm hazımsızlığı!
Başkan Erdoğan: Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız Başkan Erdoğan: Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız
Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu
Denizlispor, Kayserispor ile yollarını ayıran Benoit Poulain'le el sıkıştı Denizlispor, Kayserispor ile yollarını ayıran Benoit Poulain'le el sıkıştı
2018 buzağı desteklemesi ne zaman verilecek? Buzağı desteği ödemeleri yattı mı? 2018 buzağı desteklemesi ne zaman verilecek? Buzağı desteği ödemeleri yattı mı?
Tam 325 kiloluk orkinos herkesi şaşırttı! Tam 325 kiloluk orkinos herkesi şaşırttı!
Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film olacak Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film olacak
Kestiği ağacın altında kalan işçi yaralandı Kestiği ağacın altında kalan işçi yaralandı
Sağlık Bakanı: İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil Sağlık Bakanı: İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil
Manisa'da dehşet! Ayrılmak istedi diye 15 kez bıçakladı! Manisa'da dehşet! Ayrılmak istedi diye 15 kez bıçakladı!
Kayıp iş adamının cesedi ormanda gömülü bulundu Kayıp iş adamının cesedi ormanda gömülü bulundu
Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?
Başkan Erdoğan resti çekti! 'Gerekirse bizzat önleriz' Başkan Erdoğan resti çekti! 'Gerekirse bizzat önleriz'
Türkiye'den sert tepki: Böyle devam ederse... Türkiye'den sert tepki: Böyle devam ederse...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ocak 2020 Salı 12:47:17 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 12:49:37

Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film olacak

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film olacak. Lefter'in torunu Özcan Katmer, bu projeyle ilgili açıklama yaptı.

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin "Ordinaryüs" lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film olacak. 

Lefter'in torunu Özcan Katmer, 13 Ocak 2012'de vefat eden dedesi Lefter'in hayatının sinema filmi yapılacağını söyledi. 

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özcan Katmer, filmin sadece Fenerbahçe için değil Türk sporu için de çok önemli bir yapım olacağını belirtti.  

Projenin henüz çok yeni olduğunu dile getiren Katmer, "Kısa süre önce böyle bir filmi düşünmeye başlamıştık. Aile içinde konuştuk ve pozitif karşılandı. Anneannem hayattayken onun da bu filmi görmesini arzu ediyoruz. Çok güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe için değil Türk sporu için de çok önemli, milli bir davanın arkasında olacağı bir film olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe Kulübüne ve Türkiye'ye yakışır bir şey olması için çalışacağız." diye konuştu.

Katmer, filmle ilgili bazı detaylara ilişkin şunları kaydetti:

"Biyografik bir film olacak. Lefter'in çocukluğundan başlayarak hayatı, çektiği zorluklar, yetişme tarzı, Büyükada'daki yaşamıyla alakalı görüntüler olacak. Röportajlar yapılacak, senaryosu yazılacak. Kısa vadeli bir proje değil, ince eleyip sık dokuyacağız. 2022, 2023 gibi bitmesini planlıyoruz. Kulüple henüz bir görüşmemiz olmadı ama kulübün desteği olmadan bu iş olmaz. Onların desteği çok mühim. Başkan Ali Koç'un da bu konuda pozitif olacağını düşünüyorum. Bizi her zaman desteklemiştir. Bizim camiamız da kadirşinastır." 

- Vefatının 8. yılında anılıyor 

Fenerbahçe'de 1947-1964 yıllarında forma giyen Lefter Küçükandonyadis, vefatının 8. yılında anılıyor.  

Lefter, 22 Aralık 1925'te doğdu. Türk futboluna iz bırakan kariyerinde sarı-lacivertli takımda şampiyonluklar yaşayan Lefter, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giydi. 

Kariyerinde 832 gol atan Lefter, golcülüğü dolayısıyla "Ver Lefter'e yazsın deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

''Ordinaryüs'' lakaplı Lefter Küçükandonyadis, ayrıca yurt dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında da oynadı. Lefter bir sene de Johannesburg'da antrenör futbolcu olarak görev yaptı.

Lefter, futbolu 1965-66 sezonunda bıraktıktan sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük yaptı.

Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetmişti. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ