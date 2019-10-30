Fenerbahçe'nin devre arasında Vitalii Mykolenko'yu kadrosuna katacağı iddia edildi

www.strana.ua sitesi, Ukraynalı sol bekin birçok talibinin bulunduğunu belirterek, “Fenerbahçe, Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden biri ve Vitalii’yi almaya hazır. İstanbul kulübü ara transferde genç ve güçlü bir sol bek arıyor. Türk kulüplerinin fiyat etiketi ayrı bir konu. Fenerbahçe’nin parası çok ve rakiplerini alt eder” ifadesine yer verdi.

(Akşam)