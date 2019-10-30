30 Ekim 2019 Çarşamba 09:59:59 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 10:03:50
Fenerbahçe'nin devre arasında Vitalii Mykolenko'yu kadrosuna katacağı iddia edildi
Fenerbahçe ile ismi anılan Vitalii Mykolenko’nun Ocak’ta Sarı-Lacivertli formayı giyebileceği belirtildi.
www.strana.ua sitesi, Ukraynalı sol bekin birçok talibinin bulunduğunu belirterek, “Fenerbahçe, Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden biri ve Vitalii’yi almaya hazır. İstanbul kulübü ara transferde genç ve güçlü bir sol bek arıyor. Türk kulüplerinin fiyat etiketi ayrı bir konu. Fenerbahçe’nin parası çok ve rakiplerini alt eder” ifadesine yer verdi.
(Akşam)
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