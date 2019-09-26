26 Eylül 2019 Perşembe 11:32:02 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:34:18
Fenerbahçe'nin derbide yedek gücü Mevlüt Erdinç
Transfer sezonunun son günlerinde Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mevlüt Erdinç, Galatasaray derbisinde Ersun Yanal'dan forma bekliyor olacak.
Tecrübeli forvet, Fenerbahçe'de maçların ikinci yarılarında şans buldu.
Mevlüt henüz golle tanışamadı ve beklenen performansı veremedi ancak Ersun Yanal'ın kendisine güveni tam.
32 yaşındaki futbolcu, başarılı teknik adamın kulübedeki silahı olacak. Yanal, maçın gidişatına göre Mevlüt'ü sahaya sürecek.
Deneyimli teknik adam, Mevlüt Erdinç'in tecrübesi sayesinde derbide fark yaratabileceğine inanıyor.
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