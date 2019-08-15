Fenerbahçe'nin Bologna’da oynayan Santander'le ilgilendiği iddia edildi

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Vedat Muric’le beraber takıma gol katkısı yapacak kaliteli forvet arayışına giren Fenerbahçe için Bologna’da oynayan Federico Santander'le ilgilendiği iddiası ortaya atıldı.

GUSTAVO BOLOGNA'YA SANTANDER FENERBAHÇE'YE

2015’te Guarani’den Kopenhag’a 3 milyon euro’ya oradan Bologna’ya 6,5 milyon euro’ya transfer olan Santander, geçtiğimiz sezon Serie A’da 34 maçta 8 gol atarken, 28 yaşındaki Paraguaylının Copa Amerika turnuvasında Berizzo tarafından milli takıma seçilmesi dikkatlerden kaçmadı. 1,87’lik boyu ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkan Santander Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakarken, Bologna’nın Brezilya ekibi Corinthians’tan Gustavo için 8 milyon euro’yu gözden çıkarması, Federico Santander’ transferini sarı lacivertli kulübe daha fazla yaklaştırdığı düşünülüyor.