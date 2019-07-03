Fenerbahçe'nin 5. transferi Yasir Subaşı

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Yasir Subaşı'nın sözleşmesinde madde vardı. Fenerbahçe bu maddedeki şartı yerine getirdi ve transfer gerçekleşti. Yasir artık Fenerbahçe'nin futbolcusu." diyerek transferin gerçekleştiğini duyurdu.

Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bek oyuncunun sözleşmesinde yazan "1 Milyon TL'ye geri alınabilir" maddesini kullanarak bu transferi gerçekleştirdi.

ALİ KOÇ, YASİR SUBAŞI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Ali Koç daha önce Yasir Subaşı ile ilgili olarak "Yasir Subaşı için geri alma maddesi vardı. Sordum bunda neden madde var diye. Beğenmediğiniz Damien Comolli, geri alma maddesi koymuş sözleşmesine. Bundan sonra bizden çıkan genç oyuncularımız tekrar Fenerbahçe'ye geri döneceklerdir. Bu madde sözleşmelerinde olacak." açıklamasını yapmıştı.

(Sporx)