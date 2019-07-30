Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro istediği Jailson için en yüksek teklifi Shangai SIPG verdi

Sarı-lacivertlilere Brezilyalı için 1'i Çin'den olmak üzere tam 6 takımın fiyat sorduğu öğrenildi.

Fenerbahçe tüm taliplere "Oyuncunun fiyatı 12 milyon Euro" yanıtını verdi. Jailson için en yükseğe çıkan takım Shangai SIPG oldu. Çinliler tam 8 milyon Euro önerdi. Ancak yönetim bu teklifi de reddetti.

Sarı-lacivertlilerin Jailson için de bekleme taktiğini uyguladığı, 10 milyon Euro'dan daha aşağı oyuncunun satışını kesinlikle yapmayacağı bildirildi.

Sarı lacivertli eski teknik adam Vítor Pereira'nın çalıştırdığı Çin ekibi, kadrosunu son olarak Marko Arnautovic'i 25 milyon euro ödeyerek güçlendirmişti.

(Sabah)