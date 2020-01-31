31 Ocak 2020 Cuma 22:00:28 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 22:01:01
Fenerbahçeli Zanka, Fortuna Düsseldorf kiralandı
Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'in (Zanka), Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Zanka, 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
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