12 Aralık 2019 Perşembe 09:42:42 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 09:49:16
Fenerbahçeli yıldız Victor Moses'ten transfer açıklaması
Devre arasında Chelsea'ye geri gönderileceği ile ilgili haberleri çıkan Victor Moses, Fenerbahçe'deki son durumu hakkında açıklama yaptı.
Devre arasında Chelsea'ye geri döneceği yazılıp çizilen Moses, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.
Nijeryalı futbolcu, "Sakatlıklar beni etkiledi ama ligin 2. devresinde takıma gerçek katkıyı yapacağım" dedi.
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