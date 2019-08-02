Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe yönetimi uzun süredir Kolarov'u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, sarı lacivertliler bonservis sorununu çözmek adına menajer Mirsad Türkcan adına girişimlerine devam ediyor. Sarı lacivertliler Kolarov'un yaşı gereği Roma'nın talep ettiği 4 milyon euro bosnervis bedeline sıcak bakmazken, İtalyan kulübünün paylaşımı kafaları karıştırdı.

Roma yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa'ya kampa giderken, kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Kolarov'un yakın çekimde taraftarların formalarını imzalarken görüntülenmesi ve paylaşımda el sallayan emojinin yer alması Fenerbahçe taraftarlarını da heyecanlandırdı.

(Futbol Arena)