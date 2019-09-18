Fenerbahçeli taraftarlardan Mustafa Cengiz'e destek mesajı

29 bin kişilik Jan Braydel Stadı'nda sarıkırmızılılar için ayrılan 370 biletin tamamı kısa sürede tükendi. 150 Euro'dan satışa çıkan biletlerin bitmesi ile birlikte Gurbetçiler, diğer tribünlerinden arayışa geçti. Galatasaray kafilesini karşılayan F.Bahçe formalı bir vatandaşımız ise başkan Mustafa Cengiz'e "İnşallah siz kazanırsınız başkanım" diyerek destek verdi. (Sabah)