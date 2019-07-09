Fenerbahçeli taraftarlar kombinelere hücum etti

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 20 Haziran'da başlayan yenileme süreci ile dün kongre üyeleri için satışa sunulan kombinelerde 25 bine yaklaşıldı.

Geçen sezon 38 binin üzerine kombine satışıyla kendi rekorunu kıran Fenerbahçe Kulübünde, 12 Temmuz'da genel satışın başlamasıyla bu rakama yeniden yaklaşılması bekleniyor.