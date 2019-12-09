  • Bist 100
    108878
  • Dolar
    5,8034
  • Euro
    6,4264
  • Altın
    273,1650
İstanbul
11 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var, ülkeye katkısını nasıl göremiyorlar? Şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var, ülkeye katkısını nasıl göremiyorlar?
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız Fenerbahçeli Serdar Aziz: Sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız
Rusya tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men edildi Rusya tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men edildi
Resti çekti: Daha fazla kaybedemeyiz Resti çekti: Daha fazla kaybedemeyiz
Suudiler'den petrolde şaşırtan hamle Suudiler'den petrolde şaşırtan hamle
Listeye bir çizik daha: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi Listeye bir çizik daha: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Sivas'ta demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Sivas'ta demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Amanpour'a konuşan Aybet'ten bir kapak Amanpour'a konuşan Aybet'ten bir kapak
Şırnak- Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 askerimiz yaralandı Şırnak- Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 askerimiz yaralandı
Küresel silah endüstrisi büyümeyi sürdürdü Küresel silah endüstrisi büyümeyi sürdürdü
Yeşil ve gri pasaportlara Avrupa'dan muafiyet sınırlaması Yeşil ve gri pasaportlara Avrupa'dan muafiyet sınırlaması
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı Yazdır A Yazı Tipi MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı Yazdır A Yazı Tipi
Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti
Avrupa'daki Arakanlı Müslümanlar adaletin yerini bulacağına inanıyor Avrupa'daki Arakanlı Müslümanlar adaletin yerini bulacağına inanıyor
Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi
Senegal, emperyalizmle savaşan devlet adamı ve alim Hacı Ömer Tall'ı unutmuyor Senegal, emperyalizmle savaşan devlet adamı ve alim Hacı Ömer Tall'ı unutmuyor
Kolombiya'da Hong Kong'taki 'şemsiye devrimi'ne benzer görüntüler ortaya çıktı Kolombiya'da Hong Kong'taki 'şemsiye devrimi'ne benzer görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin 'General'i vites artırdı Fenerbahçe'nin 'General'i vites artırdı
Mariano’nun gitme ihtimali iyice güçlendi! Mariano’nun gitme ihtimali iyice güçlendi!
Başkan Erdoğan: Emperyalistlerin böl, parçala, yut anlayışı devam ediyor Başkan Erdoğan: Emperyalistlerin böl, parçala, yut anlayışı devam ediyor
Sadık, performansıyla sınıfı geçti Sadık, performansıyla sınıfı geçti
Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı! Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!
Doya Doya Moda yeni yarışmacı İzel Şener kimdir? Doya Doya Moda İzel Şener kaç yaşında? Doya Doya Moda yeni yarışmacı İzel Şener kimdir? Doya Doya Moda İzel Şener kaç yaşında?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Aralık 2019 Pazartesi 14:04:58 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 14:06:48

Fenerbahçeli Serdar Aziz: Sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Aziz, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirtti.

Serdar Aziz, Süper Lig'de deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile yaptıkları maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak bu karşılaşmaların ardından hedeflerinden uzaklaşmadıklarını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ve ligde Gençlerbirliği mücadelelerini kazanarak oluşan negatif havayı dağıttıklarını vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Bu maçları kazandığımız için mutluyuz. Sarı-lacivertli forma için son ana kadar mücadele ederek, taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Ekip içinde çok iyi bir sinerji yakaladıklarını ve takımdaşlığın üst seviyede olduğunu aktaran milli futbolcu, "Ligin en iyi oyununu oynayan takımıyız. Bazı maçlarda şanssızdık. Üst üste sakatlıklar yaşandı. Biz Fenerbahçe olarak iyi oyun oynamakla birlikte sonuca gitme refleksini de kazanmalıyız. Bu konuda kendi adımıza gerekeni yapacağız. Daha fazla fedakarlık, daha fazla çaba, ne gerekiyorsa..." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği karşısında aldıkları 5 gollü galibiyetle bu konuda önemli bir adım attıklarının altını çizen Serdar Aziz, şunları kaydetti:

"Son maç takımdaki hırsı, inancı görmemiz ve taraftarımıza hissettirmemiz anlamında da önemli bir galibiyetti. Aldığımız beraberliklerin bizi bildiğimiz yoldan şaşırtmayacağını biliyorduk. Yolumuzda ilerleyerek, formamız için savaşmaya devam edeceğiz. Hepimiz çubuklu formanın değerini biliyoruz. Ligin ilk yarısında üç maçımız kaldı. Maç maç düşünerek ilerliyoruz. Sırada Sivasspor maçımız var ve önemini hepimiz biliyoruz."

Fenerbahçe'nin sahaya her zaman galibiyet için çıktığını belirten Serdar Aziz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hava şartları, Sivas'ın formu, her şeyin farkındayız ancak biz de Fenerbahçe'yiz. Sahaya çıkarak üç puanı almak için mücadele edeceğiz. Taraftarımız gerek sahada gerek dışarıda söz konusu Fenerbahçe olduğunda hep iyiyi hep olumluyu çağırsınlar. Takımdaki sinerjiye ortak olsunlar. Çünkü onlar inanırsa biz başarırız. Bunu biliyoruz. Bu sezon bizim. Vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok."  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ