01 Ağustos 2019 Perşembe 13:03:21 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:04:11
Fenerbahçe'den Umut Meraş hamlesi
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından Bursasporlu Umut Meraş için harekete geçti.
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından Bursaspor'un sol bekine göz dikti.
Aleksandar Kolarov transferinde anlaşma sağlanaması ihtimali düşünen ve işi sıkı tutan Fenerbahçe, Umut Meraş için nabız yokladı.
Yeşil-beyazlıların ise 23 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edildi.
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