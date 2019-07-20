Fenerbahçe'den Shalke'ye Konoplyanka resti: Transferi askıya alırız
Fenerbahçe, Schalke'den ayrılmak isteyen ve yıllık 3 milyon Euro'dan el sıkışan Konoplyanka için Alman temsilcisiyle pazarlıkları sürdürüyor. Fenerbahçe, yıldız futbolcunun menajerinden bonservis fiyatında indirime gitmeleri için kulübe baskı yapmasını istedi.
Sportif direktör Damien Comolli’nin, hafta başında Schalkeli yöneticilerle görüşüp 6 milyon euroluk bonservis fiyatında indirime gitmelerini yineleyeceği, aksi takdirde bu transferi askıya alacaklarını bildireceği Alman basınında yer aldı. Comolli’nin oyuncunun menajeri Fali Ramadani’ye de “Eğer bizi istiyorsanız, Alman kulübüne sizin de gerekli baskıyı yapmanız lazım” dediği belirtildi. Kanarya, stoper mevkii için düşündüğü eski oyuncusu Simon Kjaer’da (Sevilla) acele etmiyor. Kjaer’a başka talip olmadığı için Fener fiyat düşürmek için işi ağırdan alıyor. (Star)
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