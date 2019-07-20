Fenerbahçe'den Shalke'ye Konoplyanka resti: Transferi askıya alırız

Sportif direktör Damien Comolli’nin, hafta başında Schalkeli yöneticilerle görüşüp 6 milyon euroluk bonservis fiyatında indirime gitmelerini yineleyeceği, aksi takdirde bu transferi askıya alacaklarını bildireceği Alman basınında yer aldı. Comolli’nin oyuncunun menajeri Fali Ramadani’ye de “Eğer bizi istiyorsanız, Alman kulübüne sizin de gerekli baskıyı yapmanız lazım” dediği belirtildi. Kanarya, stoper mevkii için düşündüğü eski oyuncusu Simon Kjaer’da (Sevilla) acele etmiyor. Kjaer’a başka talip olmadığı için Fener fiyat düşürmek için işi ağırdan alıyor. (Star)