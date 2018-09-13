13 Eylül 2018 Perşembe 10:51:55 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:29:23
Fenerbahçe'den Metin Oktay paylaşımı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay'ı vefatının 27.yılında paylaştığı mesajla andı.
Fenerbahçe, Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Metin Oktay'ı vefatının 27.yılında paylaştığı mesajla andı.
İşte sarı lacivertlilerin yaptığı o paylaşım:
"Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay'ı, vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."