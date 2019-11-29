29 Kasım 2019 Cuma 10:18:18 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 10:34:42
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici'nin ayrılığına şartlı evet
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mehmet Ekici ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yönetimin, ismi Galatasaray ile anılan yıldız futbolcuya, "Sadece yurt dışına gidişine izin veririz" diyeceği öğrenildi.
İsmi lig kadrosuna yazılmayan Mehmet Ekici'yle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yönetimin, ismi Galatasaray ile anılan yıldız futbolcuya, "Sadece yurt dışına gidişine izin veririz" diyeceği öğrenildi.
29 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli forma ile çıktığı 36 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
(Takvim)
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