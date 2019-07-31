Fenerbahçe'den Mangala harekatı

F.BAHÇE’DEN transfer atağı. Sarı-Lacivertliler, Stuttgart’ta forma giyen 21 yaşındaki Orel Mangala’yı kiralamak için girişimlere başladı. F.Bahçe genç futbolcuyu kiralamak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Mangala’nın Türkiye temsilcisi Mehmet Ese ise “F.Bahçe, Mangala ile ilgileniyor. Ancak Orel’in 2023 yılına kadar Stuttgart ile sözleşmesi var ve buna saygı göstermek zorunda. Her şey Stuttgart’a bağlı” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Hamburg’da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, orta sahada görev yapıyor. Orel Mangala geçtiğimiz sezon 29 lig maçında forma giydi ve 2 asist yaptı.

Akşam