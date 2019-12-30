  • Bist 100
    114754
  • Dolar
    5,9496
  • Euro
    6,6681
  • Altın
    289,2550
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kendisinden para isteyen oğlunu pompalı tüfekle yaraladı Kendisinden para isteyen oğlunu pompalı tüfekle yaraladı
Ersin Korkut'un fenomen olma çabası Ersin Korkut'un fenomen olma çabası
Eski kaleci hastaneyi birbirine kattı Eski kaleci hastaneyi birbirine kattı
Şampiyonluk umuduyla yeni yıla girdi Şampiyonluk umuduyla yeni yıla girdi
Nzonzi Lyon’a Okay Cim Bom’a Nzonzi Lyon’a Okay Cim Bom’a
Putin'den yılbaşı tebriki Putin'den yılbaşı tebriki
'Rekabet altyapıda değil, dijital servislerde olmalı' 'Rekabet altyapıda değil, dijital servislerde olmalı'
Tüm bankalar tek sitede Tüm bankalar tek sitede
Umut Nayir’den hayati goller Umut Nayir’den hayati goller
Başarılı dengelenme güvenle taçlandı Başarılı dengelenme güvenle taçlandı
'Elveda arkadaşlar' 'Elveda arkadaşlar'
Bulut, Yalçın ya da Magath Bulut, Yalçın ya da Magath
Türkiye otomobiline sahip çıktı! 'Asalak zihniyete teslim olmadık' Türkiye otomobiline sahip çıktı! 'Asalak zihniyete teslim olmadık'
Diyabetin doğal ilacı sumak çayı Diyabetin doğal ilacı sumak çayı
Gripsavar baharat çorbası Gripsavar baharat çorbası
Yunan vatandaşı oldular Yunan vatandaşı oldular
Canlı izleyip yakaladılar Canlı izleyip yakaladılar
Endonezya'nın devi uyandı Endonezya'nın devi uyandı
Çinli Frankeştayn'a 3 yıl hapis Çinli Frankeştayn'a 3 yıl hapis
CHP'li İnce’den Kılıçdaroğlu’na yakın takip! 'Hele bir Kurultay gelsin’ CHP'li İnce’den Kılıçdaroğlu’na yakın takip! 'Hele bir Kurultay gelsin’
Kilden ordu büyüyor! 220 asker daha keşfedildi Kilden ordu büyüyor! 220 asker daha keşfedildi
Fenerbahçe'den ligde büyük fark Fenerbahçe'den ligde büyük fark
Babası bin pişman Babası bin pişman
Suriyeli çocuklardan Mehmetçik'e teşekkür Suriyeli çocuklardan Mehmetçik'e teşekkür

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Aralık 2019 Pazartesi 22:42:06 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 22:42:51

Fenerbahçe'den ligde büyük fark

İNG Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda bir ara 14 sayı geriye düştüğü maçta Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 24 sayı farkla 92-68 yendi.

Fenerbahçe Beko, ligde 11. galibiyetini elde ederken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece 11. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya boyalı alanı kullanarak başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece, ilk 6 dakikayı 15-6 önde geçti. Ev sahibi ekip hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı 9. dakikada 13'e kadar yükseltti: 21-8. İlk çeyrek Arel Üniversitesi Büyükçekmece'nin 21-12'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte hücumda basit top kayıpları yapmaya devam eden Fenerbahçe Beko karşısında ev sahibi ekip, ikili oyunlarla ürettiği sayılar sonucunda 15. dakikayı 12 sayılık avantajla geçti: 31-19. Farkı Andrews'in 3 sayılık basketiyle 18. dakikada 14'e (36-22) yükselten Arel Üniversitesi Büyükçekmece, soyunma odasına 40-32 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe baskılı savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlarla sayılar buldu ve 25. dakikada farkı 2'ye indirdi: 45-43. Fenerbahçe Beko, 27. dakika içinde Westermann'ın 3 sayılık basketiyle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 49-50. Sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle son çeyreğe 61-55 üstün girdi.

Son çeyreğin 5. saniyesinde Fenerbahçe Beko'da maçtaki ikinci sportmenlik dışı faulünü alan Nikola Kalinic, diskalifiye edildi. Melih Mahmutoğlu ve Thomas'la sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı 18'e kadar yükseltti: 59-77. Fenerbahçe Beko sahadan, 24 sayı farkla 92-68 galip ayrıldı.

Malcolm Thomas'ın ilk maçı

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Malcolm Thomas, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve sahada 11 dakika 24 saniye kalan ABD'li oyuncu, maçı 8 sayıyla tamamladı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk

Arel Üniversitesi Büyükçekmece: Eldridge 9, Andrews 19, Saffold 9, Mert Celeb 9, Upshaw 17, Kaan Sarıaslan, Cengizhan İvedi 5, Uğur Hortum, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal, Aydın Yiğitalp Tayfur

Fenerbahçe Beko: Sloukas 17, Ali Muhammed 9, Kalinic 4, Williams 7, Thomas 8, Westermann 17, Melih Mahmutoğlu 23, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 7, Egehan Arna

1. Periyot: 21-12

Devre: 40-32

3. Periyot: 55-61

Diskalifiye: 30.05 Kalinic (Fenerbahçe Beko)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ