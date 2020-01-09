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09 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 10:21:42

Fenerbahçe'den kongre üyelerine SMS: 500 lira bağış yapın

Fenerbahçe Kulübü, kongre üyelerine SMS göndererek bağış talebinde bulundu. Sarı-Lacivertliler’deki mali kriz çok büyük! Üyelere gönderilen SMS’te, "Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor" denildi.

F.BAHÇE ligde şampiyonluk hedefliyor ama kulübün içinde bulunduğu ağır borç yükü, işleri içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Fenerbahçe Kulübü, dün kongre üyelerine SMS göndererek bağış istedi. Mesajda, “Siz değerli Fenerbahçeliler’den beklentimiz, mevcut aidat tutarı 50 TL’ye ilave olarak 500 TL ve üzeri bir tutarda kulübümüze katkı payı olarak destek olmanızdır” yazıyordu. Ancak mesajın devamındaki ifadeler adeta bazı şeylerin itirafı niteliğindeydi.

İMKANLARINIZ ÖLÇÜSÜNDE...

Fenerbahçe’nin resmi SMS’inde, “Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor. Yeni yılda siz değerli üyelerimizin bu çabamıza kendi imkanlarımız ölçüsünde destek olmanızı bekliyoruz” denildi.

BİLGİLER SIZDIRILDI

Yönetim, maddi sıkıntıyla ilgili, “Gerçekçi bir çözüm” bulamadığını resmen ilan etti. Bu arada F.Bahçe’nin “Harcama limitleri”ni aştığıyla ilgili iddiaya karşı yaptığı açıklama da oldukça ilgi çekiciydi. Sarı-Lacivertliler, “Süreci manipüle etme amacı taşıdığını düşündüğümüz harcama limitleriyle ilgili bazı bilgilerin dışarıya, özellikle bu dönemde sızdırılmasını son derece manidar karşıladığımızı belirtmek isteriz. TFF’yle görüşmeler devam etmektedir” duyurusunu yaptı. İddialarla ilgili bir yalanlama yapılmadı!

(Akşam)

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