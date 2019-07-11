Fenerbahçe'den Khedira'ya sürpriz teklif!

Spor Toto Süper Lig'de transferin şampiyonu olan Fenerbahçe için İtalya'dan bomba bir transfer iddiası geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio, sarı-lacivertlilerin Juventus'un 32 yaşındaki orta sahası Sami Khedira'yı transfer etmek için düğmeye bastığını yazdı.

Juventus ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Alman futbolcu, 2010 yılında İspanyol devi Real Madrid'e 14 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, burada 5 yıl forma giydikten sonra da Juventus'a gelmişti.

Geride kalan sezon 6 milyon Euro maaşı olduğu belirtilen Alman yıldızın peşinde MLS takımlarının da olduğu ifade edildi.

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