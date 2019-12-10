Fenerbahçe'den dev transfer harekatı

  • Bist 100
    109301
  • Dolar
    5,8139
  • Euro
    6,4399
  • Altın
    273,2950
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi! Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak... Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak...
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru ve cevapları 2019 yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru ve cevapları 2019 yayınlandı mı?
Komandolarımız, Rasulayn'da 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi Komandolarımız, Rasulayn'da 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
BDDK Buradaöde Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet iznini iptal etti BDDK Buradaöde Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet iznini iptal etti
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
Ekrem İmamoğlu eğlendirmesini biliyor! Şehir Hatları tersanesi personele kapatılıp "içkili partiye" açıldı Ekrem İmamoğlu eğlendirmesini biliyor! Şehir Hatları tersanesi personele kapatılıp "içkili partiye" açıldı
Konya'daki enkazdan acı haber! Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Konya'daki enkazdan acı haber! Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Akademisyen ve gazeteciler Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'den geri alınmasını istedi Akademisyen ve gazeteciler Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'den geri alınmasını istedi
'Drama' dalında 3 Netflix yapımı Altın Küre'ye aday gösterildi 'Drama' dalında 3 Netflix yapımı Altın Küre'ye aday gösterildi
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak
Gençlik Projeleri nedir? Gençlik Projeleri destek başvuru sonuçları belli oldu! Gençlik Projeleri nedir? Gençlik Projeleri destek başvuru sonuçları belli oldu!
Ekrem İmamoğlu "israf yapılıyor" dedi, projeleri iptal etti ama İBB'nin 2020 bütçesinden partilere ve konserlere 52 milyon lira ayırdı Ekrem İmamoğlu "israf yapılıyor" dedi, projeleri iptal etti ama İBB'nin 2020 bütçesinden partilere ve konserlere 52 milyon lira ayırdı
Fatih Terim yönetimden 5 futbolcu istedi Fatih Terim yönetimden 5 futbolcu istedi
Galatasaray'da imza krizi Galatasaray'da imza krizi
Şeb-i Arus için ek YHT seferi konuldu Şeb-i Arus için ek YHT seferi konuldu
Barcelona'dan Messi'ye ömürlük teklif Barcelona'dan Messi'ye ömürlük teklif
Brent petrolün varili 64,25 dolar Brent petrolün varili 64,25 dolar
Galatasaray, Saracchi’yi gündemine aldı Galatasaray, Saracchi’yi gündemine aldı
Fatih Terim: Son düdüğe kadar savaşacağız Fatih Terim: Son düdüğe kadar savaşacağız
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları! 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü pano örnekleri 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları! 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü pano örnekleri
Fenerbahçe'den dev transfer harekatı Fenerbahçe'den dev transfer harekatı
CHP'den çifte standart! "AK Parti’ye oy verdiler" diye mahalleyi çamura mahkum ettiler CHP'den çifte standart! "AK Parti’ye oy verdiler" diye mahalleyi çamura mahkum ettiler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Aralık 2019 Salı 09:41:34 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 09:43:11

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı

Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe, ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor...

Ersun Yanal'ın istediği üzerine sarı-lacivertli yönetim de ara transfer dönemi için bütçe ayrılmasına karar verdi. Comolli de Fenerbahçe'yi sezon sonunda şampiyonluğa ulaştırmak için tüm planlarını hazırladı.

VISCA ADIM ADIM KADIKÖY'E

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerin başında gelen Edin Visca'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu kanat oyuncusu için Başakşehir yönetimiyle temaslarını sürdüren sarılacivertliler, somut adımlar atmaya başladı.

Başakşehir, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun transferinde 10 milyon euro bedelin altına düşmezken, Fenerbahçe ise 4 milyon euro'da diretiyordu. 

GERİ SAYIM BAŞLADI

Visca'nın da Başakşehir'e gitmek istediğini iletmesinin ardından görüşmeler yeni bir boyut kazandı. Boşnak futbolcunun da F.Bahçe'ye imza atma konusunda ısrarcı olmasıyla bu kez takas gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerden bir miktar para talep eden turuncu-lacivertlilerin Zajc ile Tolgay Arslan'ı da bonservisleriyle istediği iddia edildi.

Ocakta transferi bitirmeyi hedefleyen F.Bahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi. 

EMRE KILINÇ İÇİN PLAN HAZIR

F.Bahçe ransferin gözdesi olan Emre Kılınç için acele etmeyecek. Sarı-lacivertliler, Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyu 2020-21 sezonu öncesi renklerine bağlamayı planlıyor. Emre'ye menajeri aracılığıyla imza parası ve yüksek bir maaş önerecek olan Kanarya, ağustos ayında işi bitirecek. 

O İSİMLER TAKASTA KULLANILACAK

Ocak ayında bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe, farklı bir yol izleyecek. Sarı-lacivertliler, Adil Rami, Jailson, Mehmet Ekici, Michael Frey, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç gibi isimleri takas olarak önerecek. 

SOL BEK İÇİN İKİ ADAY: FAVORİ CLICHY SÜRPRİZ MELNJAK

Ara transfer döneminde federasyonun belirlediği kriterlere uymak zorunda olan Fenerbahçe, nokta atışı yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, sol beke de takviye yapacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın önceliği Başakşehir'in 34 yaşındaki yıldızı Gael Clichy...

İlk olarak Fransız oyuncuya imza attırmayı planlayan Kanarya, bu görüşmelerden sonuç alamaması halinde rotayı Rize'ye çevirecek. F.Bahçe, Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat sol beki Dario Melnjak için temasa geçecek.

O DA GELMEYE HAZIR

Başakşehir ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gael Clichy'nin Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sol bek transferinde ilk tercihi olan Fransız yıldızın sözleşme konusunda ise en az 1.5 yıllık imza atmak istediği iddia edildi.

(Fotomaç)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ