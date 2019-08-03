Fenerbahçe'den Cristian Pavon hamlesi

Arjantinli futbolcu da takımından ayrılmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Futbolcunun ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe kiralama bedelinde de anlaşma sağlanırsa 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.

Kadrosuna kanat- forvet tarzında oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşılaştı... Boca Juniors'ın 23 yaşındaki skorer sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon'u kiralamak istediği oyuncunun menajeri Fenerbahçe ile direkt temasa geçti.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçeli kurmayların harekete geçtiği ve teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Fenerbahçe, oyuncunun yıllık ücretini ödemeyi kabul etti.

PAVON DA AYRILMAK İSTİYOR

Kiralama ücretindeki prüz de giderilirse Pavon'un Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralama sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi. Bu arada oyuncunun da Boca'dan ayrılmak istediği öğrenildi.

CRISTIAN PAVON KİMDİR?

Arjantin futbolunun yeni yıldızlarından birisi olan Cristian Pavon 11 kez milli takım forması giydi. Son 5 sezonu Boca'da geçiren sol ayaklı futbolcu sağ kanatta forma giyiyor.

YAŞI: 23

MEVKİ: SAĞ KANAT

ÜLKESİ: ARJANTİN

OYNADIĞI TAKIMLAR

Colon (2 sezon)

Tallares (1 sezon)

Boca Juniors (5 sezon)

(Takvim)