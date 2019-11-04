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04 Kasım 2019 Pazartesi 19:35:29 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 19:36:15

Fenerbahçe'den çağrı: Savcılarımızı ve TFF'yi göreve davet ediyoruz

Fenerbahçe, resmi sitesi aracılığıyla son haftalarda yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulundu.

‘Savcılarımızı ve TFF’yi göreve davet ediyoruz’ başlığı ile yayınlanan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futboluna ve tüm paydaşlarına olan saygımız ve sorumluluğumuz dolayısıyla oynanan her maçın, yaşanan her olayın ardından sıcağı sıcağına açıklama yapmama, kanal kanal gezmeme konusunda kararlı bir duruş sergilemeye özen gösteriyoruz.

Biz bu duruşumuzu kararlı ve duyarlı şekilde koruma noktasındayken futbolun bazı paydaşlarının ise ne yazık ki bu sorumluluktan giderek artan bir şekilde uzaklaşarak hareket ettiğini görmekteyiz.

Bu noktada özellikle basında görev yapan bazı spor yorumcuları ve medya mensuplarının, sezonun ilk haftası itibariyle başlattıkları;

10.hafta itibariyle ise artık başka bir boyuta getirdikleri “ligde operasyon var, kurgu var, örgüt var” şeklindeki söylem, açıklama ve iftiralarının, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre açıkça suç teşkil ettiği ortadadır.

Medya mecralarında yapılan ilgili spekülatif ve manipülatif yorumlarla futbolu etkileri altına almaya çalışan; camiaları ve taraftarları birbirine düşman eden, futbol dünyamızda ayrıştırma ve kutuplaştırmalar yaratan, hakemler üzerinde baskı oluşturmayı hedefleyen şahıs ve kurumlara karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarını ivedilikle 6222 Sayılı Kanun kapsamında göreve davet ediyoruz.

Fenerbahçemizin, dün deplasmanda Kayserispor ile oynadığı maçın ardından gün gibi ortaya çıkan ve iyi niyetle açıklanamayacak bazı durumlara dair kamuoyunun gündemine getirmek istediğimiz noktalar ise şu şekildedir;

Sezon başından itibaren Futbol Takımımızın maçlarını yöneten orta hakemler, takımımızın kazandığı maçları takip eden haftalarda ne tesadüftür ki hiçbir müsabakada orta hakem olarak görevlendirilmemişlerdir.

Bu durum, kazandığımız 5 farklı maçın ardından da istisnasız aynı şekilde gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte Takımımızın lehine ilk hafta Gazişehir Takımı ile oynadığımız maçın üzerinden geçen 9 haftada, özellikle Trabzonspor ve Antalyaspor ile oynadığımız ve rakiplerimizin maçlarında benzer pozisyonlarda penaltı kararı verilen pozisyonlar da dahil olmak üzere hiçbir müsabakada penaltı kararına hükmedilmemiştir.

Son olarak dün akşam da Kayserispor’la oynadığımız maçın 12. dakikasında futbolcumuz Vedat Muriqi’ye yapılan, hemen hemen tüm futbol otoriteleri tarafından istisnasız şekilde penaltı olarak kabul gören, sonuca ve maçın akışına etki edebilecek kritik pozisyon başta olmak üzere, lehimize penaltı verilmesi gereken hiçbir pozisyonda VAR’a dahi gidilmemiş, pozisyonlar adeta görmezden gelinmiştir.

Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada yaşanan kural hatası pozisyonlarının, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp tarafından daha ilk günden medyaya demeçler verilerek ele alınış şekline de baktığımızda, şayet ortada sezon başından itibaren bazılarının iddia ettiği gibi bir operasyon varsa operasyonun Fenerbahçe'mize karşı yapılmak istendiği bu somut durumlar eşliğinde akla ilk gelendir.

En büyük kumpas ve saldırılara boyun eğmeyen Fenerbahçe Spor Kulübü, ortadaki bu tabloya rağmen, sağduyulu adımlar atmaya kararlılıkla devam edecektir.

Ancak her zaman ifade ettiğimiz gibi Türk futbolunun tepeden tırnağa bir temizliğe ihtiyacı olduğu da artık çok açıktır.

Bu noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; insani hata olarak yorumlanması zor bu kararlar ve devam etmesi halinde Türk futbolunu çok ciddi bir kaosa sürükleyebilecek ilgili söylemler hakkında, Türk futbolunu yöneten TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ile Türk sporunun aydınlık yarınları için çok önemli bir yer teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli savcılarını göreve davet ediyoruz!

Milyonlarca vatandaşımızın artık özlenen adil, imtiyazsız düzene kavuşmasının bir hak olduğunu bir kez daha belirterek bir an önce bu konular hakkında incelemeler başlatılmasını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla,

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